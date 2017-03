Karbist välja: Samsungi vee- ja põrutuskindel Galaxy XCover 4

Esmamulje: see seade rõhutab igati ka oma disainis peamist eripära – see on tugev, vastupidav ja kindel nutitelefon. Ametliku standardi kohaselt on veekindluse näitajaks IP68 – näiteks kuni 1,5 meetri sügavusel vees peaks see vastu pidama vähemalt kuni 30 minutit. Lisaks tolmu-, põrutuse-, vibratsiooni- ja temperatuurikindlus palju kõrgemalt tasemel kui tavaseadmete puhul.

See kõik väljendub esmalt seadme korpuses, mis jätab selgelt jõulisema, kuid kaugeltki mitte liiga robuste mulje – pigem praktiline ja asjalik ning häbeneda pole kindlasti vaja ka peenematel üritustel. «Jätab väga usaldusväärse ja vastupidava mulje, mulle meeldib,» kõlas naiskolleegigi esmareaktsioon toimetuses.

/ Mobiilifoto

Ruudustik kätte hästi sobituval tagaküljel ja diagonaalmuster külgedel teenivad selgelt libisemiskindluse saavutamise eesmärki. Kõik nupud külgedel ja esiekraani allosas on selgelt eristuvad ja vajutamine neile ka läbi kinda tajutav – virtuaalklahvid pole selle mobiili stiil. Seega igal juhul kasulik seade igaühele, kel tarvis palju «objektil» viivida.

/ Mobiilifoto

Ja et objektil viibijate töö iseloom võib olla väga erinev – rabamatkast kraavi kaevamiseni -, siis on Samsung teinud veel ühe väga asjakohase arenduse. Uue mudeli puhul saab iga kasutaja ise vasaku serva ülemist nn XCover Key nuppu seadistada just tema puhul sagedasti kasutatavate rakenduste, olgu siis kalkulaatori, taskulambi, kaamera või mis iganes muu äpi, avamiseks. Lühike vajutus avab ja pikk vajutus mõne teise rakenduse.

Sama asi akuga – ei pea igavesti leppima tehases sisestatud toiteallikaga (korralik 2800 mAh kohe sees) ning selle seadme puhul on see jäetud vahetatavaks. Laadida saab seda «vana hea» USB 2.0 laadijaga (see, mille puhul peab veel ise jälgima, mis pidi laadia otsik pesasse sisestada).

/ Mobiilifoto

Lasin seadme korra ka Quadranti analüüsiäpist läbi. Tulemused järgmised. Neljatuumaline, 1,43 MHz protsessor. Tarkvaraplatvorm Android 7.0. Ekraani resolutsioon 720x1280 MP, pikslitiheduseks teeb see 5-tollise ekraani puhul 295. Senorid tõlkimata kujul: Accelerometer, Magnetometer, Screen Orientation Sensor, Motion Sensor, Samsnug GeoMagnetic Rotation Vector Sensor, Samsung Orientation Sensor, Proximity, Light. Hääljuhtimine veel tarkvara poolelt lisaks.

Seade ei ole see juures samade mõõtmetega konkuretide kõrval sugugi raske – 172 grammi (kõigi maailma nutitelefonide keskmine kaal on hetkel 152 grammi).

Telefonil on 13 MP (ava suurusega f/1.9) taga- ja 5 MP (f/2.2) esikaamera. Funktsioonides näiteks panoraamvõtted, näotuvastus ja HDR. Kiirelt üks foto ka toimetuse pikast koridorist:

/ Mobiilifoto

Salvestusmälu on seadmel 16 GB (laiendatav micro SD-ga kuni 256 GB) ja RAM-i näitajaks keskpärane 2 GB.

Galaxy XCover 4 jõuab Eestis müügile aprilli keskel ning selle soovitatav jaehind on 249 eurot. Telefon tuleb vaid tumehallis värvitoonis.

Kokkuvõte: korraliku tark- ja riistvaraga seade, mille põhiline tugevus on stiilselt väljamängitud vastupidav välimus. Tootja fotol näeb mobiil välja selline.

XCover 4 / tootja

Ja selline: