Google’i inseneride juht: 12 aasta pärast lähevad arvutid inimestest mööda

Google’i inseneeriadirektor Ray Kurzweil on üks üks maailma juhtivaid arvutiinsenere, aga ka küllaltki hea «tabamusega» futurist. Ise väidab ta, et on alates 1990. aastatest teinud 147 tehnoloogilist ennustust, millest on täide läinud koguni 86 protsenti.

Hetkel Texases toimuval tehnoloogiamessil SXSW tuli ta välja ühe kõlavamaga – järgmise 12 aasta jooksul suudetakse välja töötada tehnoloogiline singulaarsus, ehk siis masinad ületavad inimeste intelligentsitaseme. Teised samalaadsed prognoosid ei näe, et see võiks juhtuda enne 2047. aastat.

«Singulaarsus tähendaks, et arvutid oleksid tõesti intelligentsed, me hakkaksime neid oma ajudesse integreerima, ühendama neid pilvetehnoloogiatega ja laiendama arvutitega kogu meie olemasolu. Praegu on see veel vaid tulevikustsenaarium. Samas on tehnoloogia olemas ja see areneb aina kiirenevas tempos,» ütles Kurzweil.

Erinevalt paljudest teistest arvutimaailma visionääridest ei näe Kurzweil ka erilist põhjust tehisintellekti karta – tema sõnul ei ole inimkonna orjastamine tarkade robotite poolt lihtsalt võimalik. Pigem näeb ta tehisintellekti arengus inimkonnale suurt arenguvõimalust.

