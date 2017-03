Analüüs: Maa-sarnastest planeetidest kubiseva TRAPPIST-1 elukõlblikkus jätab soovida

Šveitsi asuva Genfi ülikooli observatooriumi teadlased uurisid nüüd süsteemist lähtuvalt valgust üksikasjalikumalt. TRAPPIST-1 keskse tähe kiiratavate röntgenkiirte ja ultraviolettvalguse osakaalu põhjal, et täht on «suhteliselt noor». Varasemate hinnangu kohaselt ületab selle vanus 500 miljonit aastat.

Lisaks tekitab teadlastes kahtlusi ka süsteemi pöörlemiskiirus, mille tagajärjel võib planeetide võimalik vedel vesi juba ammu kadunud olla.

Genfi ülikooli töörühma järeldus, et tegu on pigem noorema tähega, lisab seeläbi lootust, et vähemalt mõnel planeedil pole jõudnud vesi veel kaduda.

