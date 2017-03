Kunstiakadeemia tahab tuua puidutööstusesse innovatsiooni

Eesti Kunstiakadeemia õppejõu Sille Pihlaku eestvedamisel on loomisel digitaalne keskkond, mis võimaldaks panna ühe objekti kavandamisel korraga tööle nii arhitektid ja disainerid, ehitusinsenerid kui ka puidutöösturid. Tulemuseks võiks olla soodne pinnas kohaliku toorainega uuendusliku ja omanäolise Eesti puitarhitektuuri loomiseks.

«Mulle on silma hakanud, et me toodame sageli puitmaju, mis on valminud ilma arhitekti või disaineri visioonita. Tegemist on võibolla 500 aasta taguse lahendusega, mille puhul said kunagi kirvega tapid taotud. Praegu oleme saanud endale suured ja vägevad masinad, mis teevad paraku suuresti ikka veel seda sajanditetagust kirvetööd,» rääkis EKA arhitektuuriosakonna õppejõud Sille Pihlak Vikerraadio rubriigis «Nutikas».

Loe lähemalt ERR Novaatorist.