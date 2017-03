Maailma vastupidavaimad loomad muudavad end põua trotsimiseks klaasjaks

Samad ühendid võiksid aidata toimetada näiteks vaktsiine tsivilisatsiooni hüvedest kaugel asuvatesse külakestesse.

Varasemad katsed on näidanud, et loimureid võib üdini läbi kuivatada. Loomade uuesti elule äratamiseks piisab isegi kümneid aastaid hiljem vaid nende niisutamisest. Pärast paari tundi on loimurid taas valmis sööma ja paljunema, nagu poleks midagi juhtunud.

Milles loimurite edu seisneb, võib lähemalt lugeda ERR Novaatori teadusuudisest.