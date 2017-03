Elisa laiendab veelgi haaret: lisaks Starmanile neelatakse Santa Monica Networks

Ettevõtete teatel viisid pooled tehingu lõpuni täna ning Elisa tasub ostu eest rahaliste vahenditega 28 miljonit eurot. Santa Monica Networks Läti ja Leedu äritegevuse ostab Livonia Partners.

Omandatud ettevõtete 2016. aasta müügitulu kokku oli 44 ning EBIT ligi 3 miljonit eurot. Santa Monica Networksis töötab Soomes 73 ja Eestis 36 inimest.

«Meie kliendid tegutsevad kiirelt digitaliseeruvas keskkonnas ja meilt oodatakse võimekust lahendada muutuva keskkonna vajadused. Tänu Santa Monica oskustele ja asjatundlikkusele oleme selleks tunduvalt paremini valmis,» kommenteeris Elisa Eesti juht Sami Seppänen.

Santa Monica Networks AS juht Margus Vaino ütles, et ettevõte oli jõudnud sellisesse kasvuetappi, kus oli vaja tugevat omanikku, kes arendab firmat edasi ja viib pakutavad teenused laiemale turule.

«Meie klientide vajadusi ja töötajaid arvesse võttes on Elisa siinkohal parim valik ning meil on asjade sellise käigu üle äärmiselt hea meel. Kahe ettevõtte teadmisi ning tugevusi kokku liites saame oluliselt laiendada olemasolevaid ärisuundasid ning kliendibaasi. Suudame oma Eesti ja Soome äriklientidele pakkuda veelgi paremaid teenuseid ja suuremat valikut lahendusi,» Vaino.

Äritehing eeldab nii Soome kui ka Eesti Konkurentsiameti heakskiitu. See viiakse eeldatavalt lõpule käesoleva aasta 1. mail.

Santa Monica Networks AS on spetsialiseerunud turvaliste andmevõrkude ja –IT taristu pakkumisele. Klientideks on suured ja keskmise suurusega ettevõtted, kes vajavad andmeside ja ‑turbe abi.