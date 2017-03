Fotod: merevaigutükist leiti 99 miljoni aasta vanused seened ja neid söönud mardikad

Kõige vanemad teadaolevad merevaigu-seened on vaid miljon aastat vanemad. Seekordne avastus tuli teadlastele aga suure üllatusena, kuna seened olid vaigus säilinud erakordselt hästi. Nagu ka piltidelt näha, on säilinud seened ka tänapäevastega väga sarnased.

Hiina muuseumi merevaigukogust avastatud 99 miljoni aasta vanused seened on ühed vanimad ja kindlasti kõige paremini säilinud seenefossiilid, mis kunagi leitud.

Foto: Xinhua/Sipa USA/Scanpix

«Enamasti kaovad seente viljakehad väga kiiresti, mistõttu on ka neist meieni jõudnud fossiilsete jäänuste hulk väga piiratud,» kirjutasid teadlased ajakirjas Nature Communications ilmunud artiklis.

Nelja leitud neljast seenevormist on enamus ka täielikult säilunud kübaraga, mille all võime näha nii lehekesi kui ka jalga. See tähendab, et seente kehakuju on püsinud viimased 99 miljonit aastat stabiilsena.

Kõige vanem seenelaadne fossiil on küll hulga vanem – ligi 440 miljonit aastat – , kuid selle mikroskoopilise jäänuse tuvastamiseks oli vaja laborimeetodeid. Merevaigus säilinud seened on aga silmaganähtavalt seened nagu me neid tänapäeval tunneme.

Lisaks leiti merevaigust ka samamoodi ideaalselt säilinud 125 miljonit aastad vanad mardikad. Kokku annavad seened ja neist toituvad mardikad unikaalse tagasivaate ligi 100 miljoni aasta tagusesse ökoloogilisse süsteemi.

Foto: Cai et al.

Hiina Teaduste Akadeemia teatel on alust arvata, et putukad olid juba toona evolutsiooniliselt spetsialiseerunud seentest toitumisele – sellest annavad tunnustust nende suiste ülaosad, mis on väga sarnased nüüdisaegsete seenetoiduliste putukate omadega.

Uuring ilmus ajakirjas Nature Communications.