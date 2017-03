Kõige kiirema spermatosoidi saladus sai lahenduse

Briti ja jaapani teadlased avastasid, et spermatosoid liigub konkreetse rütmiga: minnes korraga edasi, ent samal ajal oma pead tagasi tõmmates.

Ehkki seemnepurske järel jookseb munaraku poole üle 50 miljoni spermatosoidi, jõuab «finišijooneni» neist umbes kümme ning ka neist jõuab lõpuks kohale vaid üks. «Iga kord kui keegi ütleb mulle, et nad saavad lapse, mõtlen ma, et see on tegelikult üks maailma suurimaid imesid, ent keegi ei adu seda,» ütles uuringu autor, Yorki Ülikooli matemaatikalektor Hermes Gadelha.

Gadelha mõõtis koos kolleegidega üksikute spermatosoidide sabade liikumisrütmi ning avastas, et sperma liikumisrütmi saab kirjeldada lihtsa matemaatilise valemi kaudu. Töö tulemused avaldas ajakiri Physical Review Letters.

Sperma uurimine on oluline seetõttu, et põhjalikum info võiks anda uusi võimalusi viljatusravi täiustamise kohta. Muuhulgas võiks tulevikus saada vastuse küsimusele, kuidas kõige efektiivsemalt sperma õigel ajal õigesse kohta saada.