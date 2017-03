Lennujaamanipid - kiirelt, mugavalt ja mõnusalt lennukile

Enne lennujaama: küpsisteta lennupiletite ostmine

Lause „Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega.” Pole vist kellelegi võõras, olgu siis eesti või inglise keeles. Veebilehed salvestavad su otsingute ajalugu ja lehel käitumist ja mõned lennufirmad on selles mõttes eriti kavalad – kui teed samasuguste kuupäevadega ja sama sihtkohaga lennu otsingu, mida oled juba enne teinud, tõstab firma hinnad eelmisest otsingust kõrgemaks. Niimoodi loodab lehekülg, et osad pileti kohe ära, kartes järgmist hinnatõusu. Hinnatõusu saad ära hoida, kui ostad piletid inkognito aknas – nii ei oma veebileht sinu eelmiste külastuste infot ja maksad piletite eest ka võimalikult odava hinna.

Tee kodune check-in ja tõmba offline-piletid

Tee endale online check-in. Enamikes lennujaamades ei pea pileteid väljagi printima, vaid neid saab näidata otse telefonist. Nii säästad aega, paberit ja ka raha, sest osade lennufirmadega peab kohapeal check-ini tegemise eest lisaraha välja käima. Soovitav on piletid igaks juhuks telefoni alla laadida juhuks, kui sa millegi tõttu ei saa internetti.

Kuidas registreerida pagas kiiresti

Kui reisid registreeritud kohvriga, siis kaalu kodus oma kohver ära ja veendu, et see on vastavuses lennufirma nõuetega (need nõuded erinevad paljudel firmadel mõne kilo võrra), et vältida kohapeal lisatasu maksmist. Kui reisid peale käsipagasi ka suure kohvriga, siis seisa selle ära andmiseks business-class järjekorra kõrval olevas järjekorras – kui lennujaama töötajad on toredad, avatakse see kassa tihtipeale ka tavareisijatele.

/ Ann Vaida

