Tšehhi kurioosum tõstab küsimusi - kas tõesti võivad surnukehad iseeesest soojeneda?

See juhtus ühel hommikul ühes Tšehhi haiglas, kui 69-aastase patsiendi süda pärast pikka haigusega võitlemist üles ütles. Tund aega pärast tema surma valmistusid õed tema keha lahkamisele viima, kui märkasid, et see oli ebatavaliselt soe. Et teha kindlaks, et mees on ikka tõesti surnud, kutsuti kohale ka arst, kes seda ka kinnitas.

Poolteist tundi pärast surma oli mehe keha temperatuur aga juba ligi 40ºC ja kartes, et kehas võib toimuda üli harva esinev ja vastuoluline iseeneslik süttimine, asusid arst ja õed tema keha jääkottidega maha jahutama.

Nüüd on see juhtum aga ära kirjeldatud ka erialases ajakirjas American Journal of Forensic Medicine and Pathology ning näib, et tegemist oli hoopis veidrama nähtusega, mida tuntakse kui surmajärgset kuumenemist.

Tegemist on võrldemisi hästi kirjeldatud, aga väga halvasti selgitatud fenomeniga, kirjeldast nähtust Popular Science’ile George Washingtoni Ülikooli kohtupatoloog Victor Weedn.

Tavalise ainevahetuse korral tekib soojus kehas toidu lagundamisel ja hoiab normaalset kehatemperatuuri ligikaudu 36,6 kraadi juures. Kui aga ainevahetus katkeb, lõpeb ka sooja tootmine ja tavaliselt jahtub keha mõne tunni jooksul maha. Mitmel pool kasutatakse keha temperatuuri muu hulgas ka selleks, et hinnata kui kaua aega on surmast möödunud.

Nii veidra nähtuse puhul nagu seda on surnukeha soojenemine, on muidugi kahtlustatud ka mitmeid metoodilisi vigu. Näiteks on võimalik, et surmajärgse soojenemise diagnoosimisel ei võeta arvesse termomeetrite mõõtevigu, kraadimise kohta (kaenla alt/suust/pärakust) või ka ümbritseva keskkonna temperatuuri. Lisaks ei ole paljud soojenemist kirjeldavad uuringud retsenseeritud.

Näiteks kraaditi Tšehhis surnud meest kaenla alt, mis ei ole õige temperatuuri kätte saamiseks ideaalne koht, lisaks on kahtlusi ka termomeetri täpsuses.

Ometigi ei ole soojenemine veel üheselt ümber lükatud. Välja on käidud mitu teooriat selle kohta, mis võib selle esinemist soodustada. Näiteks peetakse soodustajteks joovet, ajutraumat, läbumist, vähki, uimastikasutust, erinevaid infektsioone ja südameinfarkti. Täpsete mehhanismide osas pakutakse seni välja vaid «ainevahetusega seotud protsesse». Uusim teadusartikkel käib välja «kudede ja bakterite jätkuva ainevahetuse ja puuduliku soojakao.»

Näiteks on teoreetiliselt võimalik, et kui keha sureb sportimimse ajal, jätkuvad mõned sooja tootvad protsessid, kuid kui jahtumine sellele järgi ei jõua, võib mõneks ajaks tõepoolest toimuda soojenemine. Teistpidi võib siin olla oma mõju ka mõnedel vereringet mõjutavatel ravimitel.

Samuti juhitakse Popular Science’is tähelepanu ka asjaolule, et keha rakud ei lõpeta sugugi kõik korraga oma tegevust ning mõned kätkavad ka mitu minutit pärast aju ja südame surma. Teoreetiliselt võiks ka selline protsess soojust toota, kuid see jätab siiski õhku küsimuse, et miks soojenemist tihemini ei esine.

Igal juhul on Tšehhis kirjeldatud juhtum üks veidramatest kurioosumitest, mis viimasel ajal teaduskirjanduses kirjeldatud. Kui soojenemine peaks aga tõepoolest päris asjaks osutuma, võib sellel olla ootamatuid tagajärgi kohtumeditsiinile ja kes teab – ehk ka sellele, kuidas me ainevahetuse protsesse näeme.

Tšehhi soojenevat laipa kirjeldav uuring ilmus ajakirjas American Journal of Forensic Medicine and Pathology.