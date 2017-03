Tuhanded tööd hakkavadki kaduma? Vaata kuidas robot T-särgi õmbleb

Hoolimata tehnoloogia võidukäigust, on riieteõmblemine veel küllaltki automatiseerimata valdkond. Sewbo on aga robotkäsi, mis suudab ise õmblusmasinat kontrollida. Seni tuli robotitele elastse kanga õmblemine küllaltki visalt kätte, Sewbo lahendab selle probleemi aga kanga ajutiselt kemikaalide abil kõvemaks muutes. Kui riietusese on valmis, asetab Sewbo selle kuuma vette, mis kemikaalid riide ümbert ära sulatab.

Vaata videot siit: