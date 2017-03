Vaata: soomlane tegi NASA piltidest ülirealistliku Marsi ülelennuvideo

NASA Mars Reconnaissance Orbiteri pardal asuv HiRISE kaamera on juba üle kümne aasta toonud meieni detailseid stereopilte punase planeedi pinnast. Neid saab igaüks vaadata missiooni kodulehel, kuid tõelise 3D-efekti saavutamiseks on vaja spetsiaalseid 3D-prille.

Näide HiRISE'i stereofotost, millelaadsetest Fröjdman oma video kokku pani. / NASA/JPL/University of Arizona

Tänu ühe soome filmitegija kolme kuu pikkusele põhjalikule tööle saame nüüd aga esmakordselt näha, kuidas näeks välja lend Marsi mägede, kraatrite ja orgude kohal. Mingeid lisavahendeid selleks vaja ei lähe.

Töö sai alguse filmi autori Jan Fröjdmani soovist näha HiRISE’i pilte animeerituna. Tulemuseks on haruldane 3D-töötlus, millest saab realistlikult näha, milline pilt ootaks tuleviku astronaute Marsil maandudes. Üleliia lopsakas see just ei näi.

3D-piltide videoks kokku panemise töö oli justkui pusle kokkupanek, ütles Fröjdman Wiredile. Kõigepealt tuli alguses mustvalgetele fotodele anda värvid, seejärel panna käsitsi kokku maastikuelementide 3D-mudelid, ning kõik see kokku animeerida. Kogu töö tuli teha käsitsi.

«Võib-olla on kusagil olemas ka selle töö jaoks sobilikku tarkvara, aga mina ei ole seda leidnud,» ütles Fröjdman Wiredile.

Takkajärele tuleb välja, et spetsiaalne tarkvara on tõepoolest olemas ning seda kasutavad HiRISE’i teadlased oma piltide analüüsiks. Küll aga ei ole ükski senine video andnud meile nii realistlikku videot Marsi ülelendudel avanevast pildist.