Täna ajaloos 22.03: Brüsseli terrorirünnak ja ansambli The Beatles esimene album

Kell 7.58 toimus Brüsseli lennujaamas Zaventemis 10-sekundilise vahega kaks plahvatust, esimene peaterminali rahvusvahelisele lennule minevate reisijate saalis American Airlinesi ja Brussels Airlinesi registreerimislaudade lähedal, teine seal lähedal, Starbucksi kohviku juures. Maelbeeki metroojaamast Arts-Loi metroojaama suunas väljuvas kolme vaguniga rongi teises vagunis, mis oli veel perrooniga kohakuti, toimus plahvatus kohaliku aja järgi 9.11.

Arvatakse, et Brüsseli ründajad kuuluvad samasse terrorismirakukesse, mis kavandas 2015. aasta novembri Pariisi terrorirünnakud. Brüsseli rünnakud toimusid vahetult pärast linnas toimunud politsereide terroristide kinni võtmiseks.

Sündmused maailmas:

1859 – Ecuadoris möllav maavärin nõuab rohkem kui 5000 inimese elu

1963 – Kultusansamblil The Beatles ilmub esimene album Please Please Me

1983 – arendati välja Hummeri auto

2010 – Ameerika Ühendriikides Californias Mojave kõrbes tegi Mojave lennukeskusest oma esimese proovilennu Richard Bransoni firma Virgin Galactic kosmoselennuk SpaceShipTwo. Lend kestis 54 minutit.

Sündmused Eestis:

1688 – Eestimaa provintsiaalkonsistoorium teatas, et «vahelmine kirjaviis» (ck asemel kk, ära võtmine tähestikku) on heaks kiidetud, kuid tähed c, ch, f, ph, tz, x ja topelt s tuleb eesti keelde jätta.

1869 – Vene keisririigi senati ukaasiga määrati, et kroonutalupoegadel oli õigus oma rendikohta eluaeg kasutada, seda pärandada ja seda päriseks osta.

1938 – Voldemar Päts valiti I Riiginõukogu liikmeks.