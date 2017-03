Tesla plaanib Rootsis laienemist

Kohaliku autotööstuse liidu andemetel registreeriti mullu Rootsis üle 1100 uue Tesla elektriauto, vahendab Dagens Industri digileht DI Digital. Võrreldes 2015. aastaga tähendas see 13,3-protsendilist kasvu.

Siiski tundub, et see ei ole piisavalt hea tulemus Tesla asutaja Elon Muski jaoks, kes on asunud otsima võimalusi laiendada Tesla Rootsi müügiesinduste võrgustikku Stockholmis veelgi.

Nii selgub populaarses professionaalses võrgustikus LinkedIn'is postitatud töökuulutusest, kust saab lugeda, et ettevõte otsib inimest, kes asuks vastutama nende juba eksisteerivate ja uue müügisesinduse eest Stockholmis ja kelle töö eesmärgiks saaks elektriautode läbimüügi suurendamine Rootsis.

Teslal on juba Rootsis neli müügiesindust: kaks Stockholmis, üks Göteborgis ja üks Malmös. Lisaks on veel ettevõttel kaks teeninduspunkti. Siiski on see märksa vähem näiteks Norraga võrreldes, kus Teslal on ettevõtte enda veebilehe järgi kaksteist müügikohta.

DI Digital küsis täiendavat kommentaari laienemisplaanide kohta ka Tesla pressiesindajalt, kuid ei ole sellele vastust saanud.