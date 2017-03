Foto: NASA Marsi-kulguri rattad on purunemas

Curiosity Mars kulgur maandus Marsil 2012. aasta 6. augustil ja on sellest ajast läbinud punase planeedi pinnal praeguseks kokku 16 kilomeetrit ja saatnud Maale palju väärtuslikke teaduslikke andmeid planeedi pinnast.

Nüüd näib aga et ajahammas on hakanud kulgurist üle käima. Nimelt näitab korrapärase tehnilise kontrolli käigus tehtud foto, et kulguri vasakpoolse keskmise ratta mustri alumiiniumturvis on vähemalt kahest kohast purunenud.

Kulguri ühest tükis koosnevad tugevdatud alumiiniumist rattad on ligi 50 sentimeetrise läbimõõduga ja 40 sentimeetrit laiad. Maapinnaga puutub kokku neid kattev kiht, mis on vaid ligi millimeetri paksune. Haarduvuse parandamiseks katab rattaid siksakilised 7,5 millimeetri kõrgused turvised, mis näivadki nüüd vaikselt lahti murduvat.

Ometigi on veel vara kulgurit maha kanda.

«Kõigil kulguri kuuest rattal on alles veel piisavalt eluiga, et jõuda välja missiooni sihtkohtadesse,» ütles projekti juht Jim Erickson NASA Jet Propulsion Laboratory’st. «Kuigi selline kulumine ei ole päris ootamatu, on see siiski märk lähenevast rataste kulumise etapist.»

Vigastuste analüüs näitas, et need kuluvad kiiremini kui 2013. aastal ette näha osati. Maa peal tehtud testide põhjal hinnatakse, et sellise mustri kulumise juures peaks kulgur olema läbi teinud juba 60 protsenti oma kasutuskõlbulikust elueast. Hetkel on Curiosity läbinud juba palju suurema osa teekonnast, mis tuleb läbida, et jõuda oma sihtkohale Marsi Mount Sharpi otsas, nii et uuringute katkemist rataste kulumise tõttu kartma ei pea.

Teel mäe juurde ei tee kulgur oma uurimistöös pausi. Hetkel vaatleb ta Murray formatsioonina tuntud piirkonna liivaluiteid, järgmine vahepeatus tuleb Vera Rubini ahelikuna tuntud savirikka geoloogilise üksuse piiril.

Aegamööda ronib kulgur ka mööda Mount Sharpi jalamit järjest kõrgemale ning selle aja jooksul tehtud vaatlustest loodetakse selgitust planeedi ürgse kliima muutumise kohta. Curiosity varasemad Marsi pinna uuringud on näiteks näidanud, et planeedil valitsesid kunagi eluks kõlbulikud tingimused.