Euroopa taevas näeb veel sel aastakümnendil elektrilennukit

BBC teatel on peagu arendamisele minev lennuk võimeline sõidutama 150 inimest kuni 300 miili (482 km) kaugusele. Sõiduhinnad langevad tankimisvajaduse ärajäämise tõttu aga oluliselt.

Tehnoloogia vastu on huvi tundnud seetõttu juba Briti odavlennufirma Easyjet. «Easyjet on pidanud Wright Electricuga läbirääkimisi ja on aktiivselt jälgimas selle lennufirma vaatepunkist põneva tehnoloogia arendamist,» teatas Easyjet.

Wright Electric on osaline Silicon Valley kõrgeimini hinnatud inkubaatorist Y Combinator (selles on sündinud näiteks AirBnB, Dropbox). Sel teisipäeval esitletud plaani kohaselt võiks 20 aasta pärast toimuda juba kõik lühilennud (neid on 30 protsenti kõigist lendudest) elektrilennukitega.

Elektrimootorid peavad lennumasina õhkutõstmiseks tootma märgatavalt suuremat energiat, kui nad teevad seda praegu autosid liigutades. Plaani kohaselt oleksid elektrilennukite akud kergest eraldatavad ja laaditavad, et mitte kulutada selleks lennukite aega.

Ka lennundusgigant Airbus on teatanud oma kahekohalise elektrilennuki E-Fan arendamisest juba aastast 2014. Lisaks plaanib Airbus luua elektrilist reisilennukit 70-90 reisijale.