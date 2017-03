GPS-i kasutamine vähendab ajuaktiivsust

Kas globaalse positsioneerimise süsteemi kasutamine aitab lihtsamalt sihtpunkti üles leida? Tõenäoliselt, muidu poleks ju need rakendused poleks sedavõrd populaarsed.

Kuid mis juhtub GPS-i kasutamise tulemusel meie orienteerumisvõimega? Kas kellegi ütlemised, et nad ei oskagi enam ilma nutiseadmeta õigesti orienteeruda, on lihtsalt päästik tühise vestlusteema elustamiseks? Mõnede teadusuuringute põhjal hakkab paistma, et neil võib tõsi taga olla. Tehniline orienteerumisabi võib muuta selle ürgselt olulise võime nõrgemaks.

Just sellises võtmes uuriski rahvusvaheline teadlaste grupp navigatsiooniseadmete mõju navigatsioonioskustele. Nende uuring ilmus teadusajakirjas Nature Communications.

Mida seal täpsemini avastat, võib lähemalt lugeda ERR Novaatorist.