Mida teha kui iPhone käitub kummaliselt?

iOS on üks stabiilsemaid ja turvalisemaid operatsioonisüsteeme planeedil Maa. Seda suuremaks ahvatluseks ja väljakutseks on see kuritegelikele häkkeritele ja muudele pahalastele, kes sooviksid väga ligipääsu miljonitele ja miljonitele iPhone’idele, mis erinevalt näiteks Androidiga nutifonidest on siiani suures plaanis puutumata jäänud, kirjutab Erki Oras tehnoloogiaportaalis Digitark.