Tele2 palus eriluba rändlustasu edasi küsida

Euroopa Komisjoni rändlustasude kaotamist ette nägev regulatsioon nimetab sellist eriluba jätkusuutlikkuse mehhanismiks. Selle eesmärk on kaitsta operaatoreid, kelle mobiilse interneti hinnad on koduriigis madalamad kui üle Euroopa kokku lepitud interneti hulgihinnad.

Mehhanism annab operaatoritele õiguse küsida kliendilt roaming'us hulgihinda, mis alates 15. juunist on 7,7 eurot GB eest ja 1. jaanuarist 2018 6 eurot GB eest. See on summa, mille Eesti operaator peab kinni maksma selle riigi operaatorile, kus tema klient internetti kasutab.

«Oleme Eesti regulaatorilt (tehnilise järelevalve amet – toim) palunud jätkusuutlikkuse mehhanismiga liitumist,» kinnitas Tele2 grupi rahvusvaheliste äride juht Guillaume van Gaver portaalile Geenius.

«Tahame pakkuda kõigile klientidele «Roam like at Home» teenust, aga peame mõtlema hindade tasakaalustamatusele üle Euroopa ja väga kõrgetele hulgimüügihindadele,» lisas ta.

Kõik Eesti mobiilioperaatorid on praegu välja töötamas uusi hinnapakette, mis seoses rändlustasude kadumisega Euroopas 15. juunist kehtima hakkavad.