Tartu teadlastel õnnestus mõjutada valetamise tuvastamist

Tartu Ülikooli laboris uuritakse ühe teemana, kuidas valetamist avastada ja seda mõjutada, vahendab ERRi teadusportaal Novaator. Äsja avaldasid Inga Karton ja Talis Bachmann ajakirjas Brain and Behavior artikli, milles näidatakse esimest korda, et aju prefrontaalkoores toimuv on muuhulgas ka valetemisespetsiifiline, et seal on midagi sellist, mis töötleb ka otseselt valetamisega seotud infot ja et see pole pelgalt seotud piirkonna põhifunktsiooni ehk kognitiivse kontrolliga. Nende tehtud uuringust selgus, et aju kunstlikult mõjutades on võimalik maha suruda seni usaldusväärseimaks peetav valetamismarker.

«Peaaegu kõiki ja kõigest on võimalik püüda petta, lihtsalt küsimus on selles, kui edukas see on,» ütles Talis Bachmann, Tartu ülikooli kognitiiv- ja õiguspsühholoogia professor.

