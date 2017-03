Mis põhjustas .ee domeenide arvu läbi ajaloo suurima kukkumise?

Eesti Interneti Sihtasutuse statistika näitab, et veebruaris on paari nädala jooksul registrist kustutatud ligi 10 000 domeeni: täpsemalt sai numbrist 126333 üsna kiirelt 116 795. Ning see ei ole veel kaugeltki saaga lõpp.

Algpõhjus ulatub 2015. aasta detsembrissse ning 2016. veebruarisse ja märtsikusse, mil tuli palju domeeniregistreeringuid Hiinast. Miks? Alates 1. jaanuarist 2016 langes .ee domeeni hind 20 protsenti ning ühtlasi kaotati domeeni registreerimisel ära siinse kohaliku halduskontakti nõue ja lisati võimalus maksta PayPal Verifiedi kaudu.

Eesti domeenide arvu suur tõus ja langus / internet.ee

Kõige aktiivsemalt asusidki uut olukorda ära kasutama Hiina riigi alamad, kes registreerisid enda nimele lühikese ajaga 27 035 domeeni, mis tegi osakaaluks hirmuäratava 23,2 protsenti. Nende numbritega sööstsime CENTRi statistikas Euroopas esinumbriks. Välisriikidest teisel kohal on USA kõigest 1406 .ee veebiaadressi registreerimisega ning kolmandal kohal Saksamaa näitajaga 994.

Sihtasutuse analüüs on näidanud, et domainerid – domeene edasimüümise eesmärgil kokku ostvad inimesed – olid tulnud siia tõesti pimesi kõike saadaval olevat omandama, näiteks olid ära ostetud sellised «sisukad» domeenid nagu 1271.ee, 1272.ee 1273.ee; bbd.ee, ccd.ee, cce.ee; 4v.ee, 4f.ee, 4h.ee ja 4i.ee.

Nüüd, aasta hiljem, selgus, et pikendama neid aadresse ei kiputud.

«Kui domeeni õigeaegselt ei pikendata, siis käivitub aegumuskuupäeval kokku 45 päevane menetlus. Kui domeeni selle 45 päeva jooksul ei pikendata, siis ta kustub,» selgitas interneti sihtasutuse pressiesindaja Maarja Kirtsi.

Suur osa 2017 jaanuari lõpus ja veebruaris kustunud .ee domeenidest olidki osa 2015 detsembris registreeritud ja pikendamata hiinlaste domeenid.