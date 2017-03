Fotod: sakslased lülitavad sisse maailma suurima tehispäikese

Saksa teadlased lülitavad peagi tööle maailma suurima tehispäikese, et seekaudu rohelisemat kütust luua, vahendab The Guardian. Synlighti projekti käigus loodud «tehispäike» koosneb 149 projektor-valgustist ning võrreldes Maale jõudva päikesevalgusega toodab see 10 000 korda tugevamat valgust.

Synlighti valgustid Foto: Caroline Seidel/AP/Scanpix

Kui kõik lambid ühte punkti suunata, peaks tekkima ligi 3500 kraadini jõudev temperatuur. «Kui inimene läheks tuppa, kus tehispäike põleb, süttiks ta silmapilk,» ütles The Guardianile asja taga seisev professor Bernard Hoffschmidt.

Synlighti projekti käigus üritavad teadlased välja selgitada, kas samasugust ülesehitust võiks kasutada ka eksperimendi jaoks, kus saaks veeaurust vesinikku eraldada, et seda siis kütuseallikana kasutada.

Loe täpsemalt The Guardianist.