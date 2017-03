Eestisse jõudsid esimesed kvanttäpp-ajastu telerid

«2017. aasta tähistab ekraanide arenguloos paradigma muutust, juhatades sisse QLED-tehnoloogia ajastu. QLED-teler pakub vaatajale kõige elulähedasemat ja tõetruud pilti, mida ekraanile on võimalik kuvada,» ei hoidnud Samsung Eesti juht Toomas Tiits eilsel teleritutvustusel emotsioone tagasi.

QLED-i eestikeelne vaste võiks olla kvanttäppkuvar (quantum dot display) ja see on järgmise põlvkonna kuvatehnoloogia, mis kasutab valgusallikana kvanttäppe (quantum dot, QD). Kvanttäpp on omakorda nanokristall, tavalise läbimõõduga 2–10 nanomeetrit.

Tööpõhimõttelt on kvanttäpptehnoloogia mõnevõrra sarnane OLED-tehnoloogiaga, sest kumbki ei nõua taustvalgustuse olemasolu ja on seetõttu energeetiliselt tõhusam kui näiteks LCD-tehnoloogia.

QLED-teler / Andres Raudjalg

QLED telerid suudavad tootja hinnangul taasedastada värvigamma sajaprotsendiliselt ehk näidata kõiki värve igal heledustasemel – näha on ka väikseimad muutused QLED-i valgustugevuse skaala kõrgeimas otsas ehk eredusega 1500-2000 nitti.

QLED-teler võimaldab vaatajal näha ka kõige väiksemaid heledusest tingitud erinevusi, mida tavapärases 2D-värviruumis edastada pole võimalik. Sellist vaatamiskogemust võimaldab erinevalt tavateleritest märgatavalt suuremat värviulatust ja detaile kuvav Quantum Dot (kvanttäpikeste) tehnoloogia.

Uute televiisoritega tuleb kaasa ka Smart Remote pult, millega saab juhtida televiisoriga ühendatud teisi seadmeid. «Smart View» äpiga on telerit võimalik juhtida läbi nutitelefoni. Lisaks on QLED-teleritel üksainus läbipaistev Invisible Connection ühenduskaabel, mille abil on teleriga võimalik ühendada kõik ülejäänud vajaminevad seadmed.

Samsungi uue teleripõlvkonna soovituslikud jaehinnad algavad 2199 eurost, telerid on saadaval suurusega alates 55 tollist.