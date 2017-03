Eesti selle aasta VIP-ärimissioonid: LAV, Iisrael ja...

Aasta on alles alanud ja juba on visiidid toimunud presidendi juhtimisel Soome ning eelmisel nädalal käisid IT-ettevõtted minister Urve Palo juhtimisel Jaapanis. Mis saab aga edasi? EAS on värskelt välja kuulutanud hanke vähemalt kolme visiidi korraldamiseks.

«Sel poolaastal planeerime veel visiiti Šveitsi ning lisaks hankes nimetatud riikidesse - LAVi, Iisraeli ja Prantsusmaale. Võimalik, et ka meie kalendrisse lisandub veel visiite, mitmed teemad on alles läbirääkimiste faasis,» ütles Postimehele EASi välissuhete valdkonnajuht Triin Visnapuu-Sepp.

Kuidas sünnib sihtriikide valik?

«Oleme igal aastal teinud visiite riikidesse, kus on EASi välisesindused – näiteks 2016. aastal USA, Jaapan, Hiina, Rootsi, Taani ja Singapur. Lisaks teeme visiite nendesse riikidesse, kus EAS aktiivselt ei tegutse, kuid meil on seal vaja potentsiaalseid välisinvestoreid veenda ja/või Eesti ettevõtetel on seal selged ärihuvid - visiidi toimumiseks on vajalik vähemalt viie ettevõtte osalemine,» selgitas Visnapuu-Sepp.

2016. aastal toimusid sellised visiidid Austraaliasse, Uus-Meremaale, Horvaatiasse, Türki, Usbekistani ja Iraani.

«Selle, kuhu visiite teeme, vaatame üle vähemalt korra kvartalis ning visiitide planeerimise protsessi on kaasatud nii majandus-ja kommunikatsiooniministeerium, välisministeerium, riigikantselei kui ka presidendi kantselei, kes kõik tegelevad samuti igapäevaselt väliskaubandusega,» märkis Visnapuu-Sepp. «Riikide valik otsustatakse konsensuslikult.»

Tema sõnul korraldab EAS VIP-välisvisiite kahel viisil: majasiseselt ning kuna inimressurssi on piiratult, siis mõnede välisvisiitide korraldus ostetakse sisse väljastpoolt maja.

Teise poolaasta osas sõltub visiitide toimumine ka ministrite kalendritest - seoses EL Nõukogu eesistumisega on ministritel tavapäraselt enam vaja viibida nii Eestis kui ka Brüsselis.

Lisaks korraldab EAS tutvumisvisiite mitmesse teise välisriiki.