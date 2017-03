Miks tasub vahel «sina» vormis rääkida?

Michigani Ülikooli teadlased korraldasid üheksa eksperimenti, kuhu kaasati kokku 2489 inimest. Uurimuse eesmärk oli mõista, miks inimesed iseendast rääkides sina-vormi kasutavad. Töö autorite sõnul näitavad tulemused, et inimesed teevad seda negatiivsete kogemustega toime tulemiseks.

Näiteks «kuidas külvad, nõnda lõikad», viitab sellele, et inimene vastutab oma tegude eest, ent siinkohal kasutatud umbisikuline sina-vorm näitab, et see võiks juhtuda kellega tahes.

Üheks eksperimendis lasti vabatahtlikel kirja panna mõni isiklik kogemus. 200 inimest pidid seda tegema negatiivset kogemust lahti mõtestades, 198 paluti negatiivne kogemus taas läbi elada ning 203 pidid kirjutama neutraalsest kogemusest. Kirjutiste analüüs näitas, et kogemust lahti mõtestanud inimesed kasutasid üldist sina-vormi rohkem (46%) kui inimesed, kes pidid kogemust taas läbi elama (10%) ning kõige vähem kasutasid seda neutraalsest kogemusest kirjutanud. Tulemused näitasid sedagi, et sina-vormi kasutamine aitas inimestel end kogemusest paremini distantseerida.

Uurimus avaldati ajakirjas Science.