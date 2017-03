Nutiseade diagnoosib sekundiga meeste viljatusprobleeme

Nii vahendas ERR-i teadusportaal Novaator ajakirjas Science Translational Medicine ilmunud Harvardi Ülikooli teadlaste uuringut, kus katsetati seadme prototüüpi 350 spermaproovi peal.

«Leidsime seda tänapäeval kliinikutes kasutavate meetoditega võrreldes, et suutsime teha seda 98 protsendini küündiva täpsusega. See näitlikustab, et vähemalt mõnel juhul saab jõuda kodus võrreldava täpsuseni kui tipplaborites,» sõnas uuringu autor, Hadi Shafiee, Harvardi meditsiinikooli juhtivteadlane, ERR Novaatorile.

