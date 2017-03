Briti koolipoiss tegi NASA teadlastele nende vigu parandades ära

17-aastane koolipoiss saatis NASA-le e-maili, milles juhtis tähelepanu organisatsiooni avaldatud valeandmetele. Vea avastas Miles Soloman kooliprojekti käigus, mille eesmärk oligi kosmosejaamast pärit andmete töötlemine ning nendest erinevate mustrite ja iseärasuste leidmine, vahendas BBC.

Soloman märkas, et ühe koha peal märgiti energiakogus näitajaga -1, see mõjutas aga ka kõiki teisi andmeid ja arvutusi. Soloman kirjutas seepeale NASA-le ning selgus, et sealsetele teadlastele tuli avastus üllatusena.

Ehkki NASA inimesed teadsid negatiivse energia märkide vigadest, ei teadnud nad, et seda juhtub nii sageli. Solomani avastus aitas neid aga sellele jälile.