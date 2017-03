Puust ja punaseks video: miks lihased alles päev pärast trenni valutama hakkavad?

Tegu on nähtusega, mida kirjeldatakse inglise keeles akronüümiga DOMS. Eesti keelde tõlgituna koosneb see sõnadest edasi lükatud, puhkemine, lihas ja valuline. Enamasti algabki valu 12–24 tundi pärast treeningut ning võib kesta kuni kolm ööpäeva. Sealjuures ei pääse valust keegi, sest lihasvalu puudutab kõiki. Iseäranis pärast jõutreeningut, käimist või jooksmist, hüppamist ning trepil käimise harjutusi. Valu on suurem siis, kui viimasest trennist on juba tükk aega möödas.

Kuidas see valu aga tekib? Treening tähendab lihastele pinget ning teadlased usuvad, et see põhjustab lihastes mikrovigastusi. Tulemuseks võivad olla hellad lihased, liigeste jäikus, tursunud jäsemed ja jõuetus. Täielikult lihasevalu ennetada ei saagi, ent seda saab leevendada treeningul ülepingutamisest hoidudes ja korralikku soojendust tehes.

Vaata täpsemalt videost: