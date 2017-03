Jaapani firma tahab hakata vetikatest lennukikütust tegema

Jaapani firma Euglena on asunud kasvatama vetikat, mille kuivatatud pulbrist on võimalik ekstraktida keemilise kompositsiooni poolest petrooleumi sarnast õli, kirjutab CNN. Ettevõte on sõlminud partnerluslepingu Jaapani lennufirma ANA'ga ning on võtnud sihiks toota 33 000 gallonit lennukikütust aastas.

Uurimisaluse vetika järgi nimetatud ettevõte ehitab juba ühte testtehast Yokohamasse, Haneda lennujaama lähedale, mis on üks kahest suurimast lennujaamast Jaapanis. Seal loodetakse toota 5 barrelit «toorest rohelist» päevas.

«Kõik, kes seda ideed esimest korda kuulevad ütlevad, et see on täiesti hullumeelne» ütles Euglena asutaja, Mitsuru Izumo, lisades, et teaduslikust vaatepunktist on tegu väga lihtsa kontseptsiooniga.

Ettevõte loodab aastaks 2020 suurendada oma tootmist 400% võrra ning avada teine rafineerimistehas, et biokütuse hind alla tuua ning muuta see majanduslikult ära tasuvaks. Paraku tuleb isegi siis vetika ekstrakti segada tavalise lennukikütusega ning varustada suudetakse ainult teatud arvu lende.

Izumo avastas ebatavalise vetika, millel on nii taimsed kui loomsed omadused, otsides supertoitu, mis leevendaks maailma näljahädasid. Pärast 1998 Bangladeshis nälgivate laste nägemist otsustas Izumo selles suhtes midagi ette võtta. Inspiratsiooni sai mees Jaapani manga koomiksitest, et leida «maagiline uba» mis toidaks maailma.

Maagiliste ubade asemel leidis Izumo aga hoopis vetika ning sellesse investeerimine on siiani igati ära tasunud, sest tema ettevõtte väärtus on hetkel 930 miljoni dollari ringis Tokyo börsil.

Izumol on aga rohelisest lennukikütusest palju ambitsioonikamad unistused. Ta usub, et vetikat saab kasutada kütusena lennul Marsile ning samal ajal ka toiduallikana astronautidele, kes sinna lendavad.

«Kui me suudame seda kosmoses kasvatada, siis võib see aidata toetada inimelu teistel planeetidel» ütles firma uurimisdirektor Kengo Suzuki. Selleni jõudmine pidi võtma veel aga palju aastaid uurimistööd.