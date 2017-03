Zooniverse - anna oma panus põnevatesse teadusprojektidesse

Eesti keeles on lähim vaste crowdsourcing’ule rahvahange. Lühidalt selgitades on rahvahanke näol tegemist mingi suurema ülesandega, mille lahendamiseks saab iga osaleja oma panuse anda. Neid projekte, milles Zooniverse.org lehel kaasa lüüa on hulgi ja eri huvidega inimestele. Teemade hulgas on näiteks kunst, bioloogia, kliima, ajalugu, keeled, kirjandus, meditsiin, sotsiaalteadused, loodus, füüsika ja kosmos.

Valminud projekte kasutatakse päris teadustöös ja nende abil tehakse uusi avastusi.

Aita kaasa seni avastamata üheksanda planeedi otsimisele

Kes on silma peal hoidnud meie Päikesesüsteemi kohta käivatel uudislugudel on ehk teadlik, et aktiivselt käivad niinimetatud “Üheksanda Planeedi” otsingud. Selle olemasolu on seni tõendamata, kuid on märke, mis viitavad, et meie päikesesüsteemi kaugetes avarustes võib ringi luusida üks seni avastamata planeet. Seda kutsutakse „Planet 9“ ehk 9. Planeet.

9. Planeedi illustratsioon / NASA

Ka selle seni avastamata planeedi otsingutele saab iga Zooniverse’i kasutaja kaasa aidata. Selleks tuleb lihtsalt liituda „Backyard Worlds: Planet 9“ otsinguga. Salapärase planeedi kohta saad huvi korral lugeda juurde siit.

Valid ise kui suures mahus oma aega panustad

Liitudes mõne projektiga ei pea sa kulutama kindlat aega ülesannete täitmiseks. Panustad selle ajaga, mis sul anda on. Nii palju kui aitad lahendada, on edaspidi jälle teistel lihtsam. Enne liitumist tutvustatakse sulle, mida ja kuidas on vaja teha. Pildid ja tekstid on ülevaatlikud ja piisavalt lihtsad. Inglise keele oskus tuleb muidugi kasuks.

Eelnevalt mainituid üheksanda planeedi otsingul näiteks seisneb ülesanne neljalt eri fotolt kiirelt ja aeglaselt liikuvate taevakehade otsimises. Fotod on tehtud samast kohast eri ajal viie aasta jooksul. Kiirelt liikuvad kehad on piltidel pruunid täpikesed, mis muudavad eri piltidel asukohta. Aeglaselt liikuvad taevakehad ehk „dipole“ leiab selle järgi, et valge ja must värv vahelduvad kerajal objektil.

