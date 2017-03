Fotod: Austraalias leiti enneolematult palju dinosauruste jalajälgi

Quuenslandi ja James Cooki ülikoolide paleontoloogid sõnasid, et tegu on seni maailma mitmekülgseima sellealase avastusega. Kivide vanus ulatub 140 miljoni aasta taha. Leiu kohta kirjutavad teadlased ajakirjas Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology.

Uuringu autorite sõnul moodustavad kivid Austraalia enda Jurassic Parki ning kokku veetsid paleontoloogid jälgi uurides ligi 400 tundi. Jälgede seast avastati ka esimene tõend selle kohta, et Austraalias elasid stegosaurused ning jälgede hulgast leiti ka suurimad dinosauruste jalajäljed, mida seni täheldatud. Kokku leidub alal tuhandeid jalajälgi, millest 150 saab omistada 21 jäljetüübile, mis esindavad nelja gruppi dinosauruste jalajälgi.

«Leidsime vähemalt kuute tüüpi pikakaelaliste dinosauruste jälgi, nelja tüüpi kahejalgsete dinosauruste jälgi ning kuute tüüpi soomustega dinosauruste jälgi,» ütles uuringu juhtivautor Steven Salisbury.

Kogu avastus on seda olulisem, et 2008. aastal otsustas Lääne-Austraalia valitsus, et ala hakatakse kasutama maagaasi töötlemiseks. Seepeale võtsid aga kohalikud austraallased paleontoloogidega ühendust, et ka kogu maailm sealsetest aaretest teada saaks.

Praeguseks on gaasiprojekt peatatud ning 2011. aastal kanti piirkond riikliku pärandi nimistusse.