Eesti väärtuslikud inimsäilmed võivad politsei ja muinsuskaitseameti tõttu kaotsi minna

Muinsuskaitseameti ja politsei vahelise koostöö vajakajäämiste tõttu võivad tuhastamisele minna arheoloogiliselt olulised luud. Seda, kui paljud ajaloouurimise jaoks olulised säilmed esmalt politsei kätte ja siis krematooriumisse jõuavad, keegi öelda ei oskagi.

Läinud aastal juhtus see näiteks Rakverest leitud säilmetega, millest muinsuskaitseamet saigi teada alles hiljem, kui luud uuesti mulla all olid. Tähtis oleks, et luud jõuaksid arheoloogideni siis, kui leiukoht on veel rikkumata, sest ainult sellisel juhul saaks võimalikult palju teada nii konkreetsete inimeste kui leiupaiga kohta.

