Telia leidis tehnoloogia, millega Eesti asjade internetti pakkuda

Asjade interneti, näiteks kaugloetavate veenäiturite, teenuse pakkumiseks eelkõige äriklientidele sõlmis Telia lepingu Sigfoksi Eesti esinduse Connected Baltics OÜ-ga.

Sigfoxi LPWA (low power wide area) raadiosidetehnoloogia kasutab asjade ühendamiseks madalaid sagedusining vajavad need väikest akuenergiat.

«Sigfox tehnoloogia on raadioside tehnoloogia, mis võimaldab edastada väga väikesi andmehulkasid, näiteks üksikuid kilobaitisid. See on maht, mis on piisav mõnedes IoT lahendustes. Sigfox tehnoloogia eelis on see, et selle energiatarve on väike ja sellega kasutatavad sensorid töötavad akudega väga kaua, kuni 10 aastat,» ütles Telia IoT valdkonna juht Toomas Kärner.

Kärner märkis, et selle tehnoloogia kõrval kasutab Telia ka nii kiireid ühendustehnoloogiaid (fiiberoptika ja erinevad DSL tehnoloogiad) ja mobiilseid ühendusi (2G, 3G, 4G).

Connected Baltics kasutab ära hetkel valitsevat turuseisu ning plaanib 2017. aasta suvel püstitada suurematesse linnadesse oma esimesed jaamad ning 2017. aasta sügiseks katta juba kogu riigi. Connected Balticsi puhul on tegu Connected Finlandi Eesti haruga.

Möödunud aasta detsembris teatas Sigfox Soomes peetud tehnoloogiamessil Slush oma tegevuse laienemisest Eestisse.

Sigfoxi peakontoriks on Labège - koht Toulouse’i lähedal mida nimetatakse ka Prantsusmaa IoT Valleyks. Sigfoxil on kontorid ka Pariisis, Madriidis, Münchenis, Bostonis, San Franciscos, Dubais ja Singapuris.

Septembris teatas IT- ja sideteenuste ettevõte Unitcom (nüüdne Levikom) ja Norra telemaatika ja sensor-tehnoloogia ettevõte Nordic Automation Systems (NAS), et käivitavad samuti sel aastal raadiosidel põhineva asjade interneti võrgu Eestis. Hiljem õtles NAS lepingu Levikomiga üles ja asus koostööle AS Leviraga.