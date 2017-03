Uuring: kes kardab surma kõige rohkem?

Pikalt usutakse, et usk vähendab surma hirmu ees, kuna paljud religioonid lähtuvad tõdemusest, et pärast elu maapeal ootab ees uus teistsugune maailm. Oxfordi Ülikooli teadlased otsustasid seda hüpoteesi aga järele kontrollida ning oma uurimuse tulemustest kirjutavad nad ajakirjas Religion, Brain and Behavior avaldatud artiklis.

Selleks töötasid nad läbi sadakond aastatel 1961 – 2014 ilmunud selleteemalist uurimusartiklit, mis tähendas, et kokku saadi materjal, mis puudutas rohkem kui 24 000 inimest üle maailma. Analüüs näitas, et kõrgem religioossus seostus väiksema surmaga seotud ärevusega. Sealjuures ei olnud vahet, kas usuti otseselt jumalasse, või surmajärgsesse ellu üldisemalt ega mänginud rolli palvetamise või kirikuskäimise sagedus.

Ometigi tuli vahe sisse sisemise ja välimise religioossuse juures. Sisemise religioossuse all peavad autorid silmas nähtust, kui usku kannab sisemine veendumus. Välimise religioossusega on tegu aga sel juhul, kui usu poolt räägivad pigem pragmaatilised põhjused nagu kasvõi emotsionaalne kasu. Uuringute metanalüüs näitaski, et välimise usuga inimesed kartsid surma rohkem.

Samas toovad autorid aga välja, et osa uuringuid ei leidnud surmakartuse ja usu vahel üldsegi seoseid ning nende sõnul võib asja põhjendada tõsiasi, et surma kartmine oleneb suuresti kontekstist: enamik uuringuid tehti USA-s, ja vaid väikene osa Lähis-Idas ja Ida-Aasias. Nii on keeruline hinnata, kuivõrd võivad kultuuriline kontekst ja erinevad religioonid surmahirmu mõjutada.

