Puust ja punaseks video: millal tasuks venitada?

Väljaanne Tech Insider küsis oma videos füsioterapeudilt, millal tasuks venitada.

«Erinevad uuringud on näidanud, et venitamisest on tõesti kasu, teised lükkavad aga selle arvamuse ümber ning kolmandad näitavad, et venitamine võib hoopiski negatiivseid tagajärgi tuua,» ütles füsioterapeut Erica Fritz. Tema sõnul tasuks trenni eel eelistada pigem dünaamilisi venitusi, et venitamine toimuks läbi liigutuste, nii harjuvad lihased liikumisega juba enne trenni algust.

Lisaks sellele soovitab ta trennijärgselt venitamisega oodata umbes pool tundi, sest siis on venitamise mõju kõige suurem ning siis tasub juba eelistada staatilisemaid venitusi.

Fritzi sõnul toob venitamine pikas plaanis siiski kasu ning tema soovitaks venitada lausa viis korda nädalas.

