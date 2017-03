Avastus: inimesed sõid oma ajud suureks?

Imetajate suure aju kohta levib palju teooriaid, nende hulgas hüpotees, et suuremat aju on vaja sotsialiseerimiseks. Eile ajakirjas Nature Ecology & Evolution avaldatud, New Yorgi Ülikooli antropoloogide uuring näitab aga, et põhjus võib peituda hoopiski toidus.

Uurimuses analüüsisid nad 140 imetaja liiki ning seda on kolm korda rohkem kui varasemates analüüsides, sealjuures võeti arvesse kõige uuremaid andmeid. Antropoloogid vaatasid erinevate imetajate toitumisharjumusi ning kuivõrd lehtede, puuviljade või liha söömine seostus loomade sotsiaalsuse, grupisuuruse, sotsiaalsüsteemi või paaritumisviisidega.

Tulemused näitavad, et aju suurust ennustab pigem toit kui muud tegurid, sealjuures paistis silma seaduspära, kus puuvilju söövatel loomadel on lehetoidulistest veidi suuremad ajud ning lihasööjatel jällegi veel suuremad ajud.

Siiski nendivad uurimuse autorid, et aju ei kasva teatud toite süües, pigem nõuavad erinevad kognitiivsed võimed teatud tüüpi toite. Loe pikemalt originaalartiklist.