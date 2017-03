Miks ja millal hiired inimeste juures elama hakkasid?

Värske hiirehammaste analüüsil põhinev uurimus näitab, et hiired asusid inimeste kõrvale elama juba 15 000 aastat tagasi – see on palju varem, kui seni arvati ja veel enne seda, kui inimesed põldu harima hakkasid. Täpsemalt kirjutasid uurimuse autorid tulemustest USA teaduste akadeemia toimetistes.

Uurimuse autorid usuvad, et esmalt leidsid hiired tee inimeste juurde Vahemere idarannikul ning neid motiveeris võimalus kunagiste inimeste kogutud teravilju ja seemneid varastada. Nii said neist tänapäeval tuntud koduhiired, kes jätkuvalt inimeste juures «tasuta toidu» pärast püsivad.

Sealjuures «kodustasid» inimesed hiired veel palju varem kui kassid või koerad.

Loe pikemalt originaalartiklist.