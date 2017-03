Kurioosum: rasestusid esimesed kaks menopausis naist

«Ma olin kõik lootused rasedaks jääda juba maha matnud. See on ime,» ütles kuuendat kuud rase naine ajakirjale New Scientist.

Ta jäi rasedaks tänu uuele meetodile, millest ka Postimees mullu suvel kirjutas. Lihtsustatult öeldes töötab meetod nii, et naiste verd tsentrifuugitakse, et sealt koe ja veresoonte kasvu soodustavad molekulid eraldada. Seejärel süstitakse need naiste munasarjadesse ning seni on uuringud näidanud, et nii võib naiste menstruatsioon uuesti pihta hakata – isegi viis aastat pärast viimast menstruatsiooni.

Ehkki tehnoloogia annab lootust menopausis naistele emaks saada, püstitab see ka eetilisi küsimusi, kas ja missugune peaks olema emaks saamise vanuse ülempiir? Igal juhul pole aga kunagi olnud nii palju 40-aastaselt ja vanemalt emaks saanud naisi kui praegu. Samal ajal tähendab see aga, et üha enam naisi lükkab rasedust edasi ning rasestumine ise on keerulisem. Tänu uutele meetoditele võikski see tulevikus lihtsam olla.

Loe pikemalt New Scientisti artiklist.