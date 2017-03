Kogu maailm saab nüüd Eesti X-tee litsentivabalt kasutusele võtta

Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) X-tee valdkonnajuhi Heiko Vainsalu sõnul jagati varasemalt X-tee lahendust Eesti ettevõtetele ja asutustele litsentsipõhiselt koostöös majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM).

Kui näiteks E-riigi Akadeemia on korraldanud hankeid X-tee ekspordiks Kõrgõzstani, Tuneesiasse, Palestiinasse ja Namiibiassse, siis on ta selleks küsinud tarkvaralitsentsi just MKM-ilt. Hanked on seni võitnud ettevõtted, kes X-tee ka Eesti riigi jaoks lõid ja arendasid - Aktors OÜ ja Cybernetica AS.

Eelmisel aastal otsustas riik aga tarkvara ja kogu lahenduse täiesti vabaks lasta. «Möödunud aasta lõpust on aga X-tee lahendus Githubis MIT litsentsi – ehk tarkvara vaba kasutuse litsentsi - alusel kõigile kättesaadav,» ütles Heiko Vainsalu Postimehele.

Tema sõnul ei jõua RIA ilmselgelt ise Eestist väga palju kaugemale teisi riike aitama ja seepärast on igati tervitatav, kui Eesti ettevõtted suudavad nii turvalise riigi pidamisega seotud mõtteviisi kui ka praktilisi lahendusid mujal maailmas levitada.

«Loodetavasti annab see täiendavat tõuke, et turvalist riiginfosüsteemi saaks arendada ka teistes riikides,» lisas Vainsalu. «Riigi Infosüsteemi Ameti, kui turvalise riigiinfosüsteemi eest seisja, jaoks on oluline, kui turvalised on ka teiste riikide infosüsteemid.»

Hetkel on käimas riigihange, millega E-riigi Akadeemia hangib toetusprogrammi raames turvalist andmevahetuslahenduse tarkvara Ukraina Riiklikule E-valitsuse Agentuurile. Hanke nõue on, et kõik tarkvaralitsentsid antakse üle Ukraina ametivõimudele. Kuid pakkuda võib muidugi ka kõiki teisi andmevahetusplatvorme, mitte aiult meie X-teed.

Eesti jaoks on äärmiselt oluline x-tee kasutuselevõtt Soomes, kuna see võimaldaks hõlpsasti kahe riigi vahel hakata vahetama infot näiteks digiretseptide kohta ja mõlema riigi kodanikud saaksid vastastikku kergemini teineteise apteekides ravimeid ostma. Ühelt poolt kasvab klietide jaosk ravimimite valik, teisalt on mõlema riigi apteegid sealtpeale ka retseptiravimite osas ühisel turul.