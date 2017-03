Saturni kuud katab elektriliiv

Titaan on Saturni udune, oranži, lämmastikuga täidetud atmosfääriga kuu. Titaani pooluseid katavad metaanijärved ning kuu ekvaatorilähedast pinda katavad ligi saja meetrini kõrguvad luited.

Viimased on aga alati teadlasi köitnud, sest miskipärast vaatavad luited tuulega vastupidisesse suunda. See on tõeline paradoks. Mõistatuse lahendamiseks asetasid Georgia Tehnoloogiainstituudi teadlased Titaani pinnasega sarnased orgaanilised materjalid Titaani ilmastikutingimusi meenutavasse simulatsioonikambrisse. Kambri avades oli kambris levinud staatiline elekter osakesed kokku «kleepinud», nii oli tegu justkui «elektriliivaga».

Titaani pinnal levivad osakesed säilitavad laetuse ja kleepuvad kokku palju kauem kui Maal levivad osakesed. Põhjus peitub Titaani kuivas atmosfääris ja osakeste madalas tiheduses. Teadlaste sõnul võib see ka põhjendada luidete vastupidist suunda, sest kuna osakesed kleepuvad, ei suuda tavalise tugevusega tuul luiteid väga liigutada. Tulemustest kirjutasid teadlased ajakirjas Nature Geoscience.