Tehnohiiud teevad Eesti koolidele suuri «soodukaid»

Viimati uuendas ministeerium sellise raamlepingu näiteks Microsoftiga - põhiliselt ikka teada-tuntud Office’i ja Windowsi kasutamiseks õppeasutuste arvutites. Selliste lepigutega saavutatavad allahindlused on märkimisväärsed ja sõltuvad muidugi ka edasimüüjatelt ostetavatest kogustest.

HTM-i e-teenuste osakonna juhataja Andres Ääremaa sõnul võivad saadavad allahindlused koolidele sõltuvad toodetest ja võivad erineda aastate lõikes erineda, jäädes vahemikku 10 kuni 45 protsenti.

«Lepingu kohaselt rakenduvad ka erinevad mahunõuded, kuid edasimüüjad koondavad väiksemate koolide soovid suuremateks pakettideks, et soodustusest osa saada. Suuremad koolipidajad täidavad mahunõuded ka iseseisvalt,» märkis Ääremaa.

Microsoft on aga vaid üks näide sellistest raamlepingutest. «Meil on leping ka Adobega, kes samuti pakub oma tarkvara koolidele soodushinnaga. Meile teadaolevalt on näiteks Telia teinud sooduspakkumise koolide internetiühendusele, Samsung toetanud digitaalsete kooliuuenduste elluviimist jmt,» lisas Ääremaa.

Tõsi, ministeerium ei tea päris täpselt, kui palju pakutavaid soodustusi reaalselt ka kasutatud on. «Tarkvara ostavad koolid ja koolipidajad (KOV-id, erakoolide omanikud) iseseisvalt, mistõttu me ei oska kommenteerida, mis mahus on soodustusi seni kasutatud,» lisas Ääremaa.