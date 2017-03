Arendavad keelemängud

Word a Day

Heaks näiteks on inglise keelel põhinev äpp Word a Day: Improve English. Rakendus annab kasutajale iga päev ühe uue sõna koos seletusega, mis teeb uute sõnade õppimise palju lihtsamaks. Sõnu saab õppida millal iganes, näiteks lifti oodates. Äpp saadab ka meeldetuletusi, et päevasõnaga tutvumist ära ei unustaks.

Volt

VoLT läheb isegi sammukese kaugemale, sidudes sõnad piltide, sünonüümide, antonüümide ning näidetega, et aidata neil paremini mällu sööbida. Eriti äge ja originaalne on õppimine gifi'ide põhjal. VoLT on hea näide superäpist - isegi, kui mul pole huvi sõnade vastu, siis äpp ise on nii ägeda väljanägemisega ja kaasakiskuv, et ma lihtsalt tahan uuesti ja uuesti neid pilte ja tähti ekraanil liigutada.

Eesti Keele Instituut

Eesti Keele Instituut (EKI) on välja toonud pimedatele ja vaegnägijatele suunatud keelesünteesi rakenduse. Lisaks sellele on EKI tegelenud ka eesti keele sõnaraamatute digitaliseerimisega, et keelega tutvumine ei eeldaks kuut mahukat köidet raamaturiiulil. Järgmine samm võiks olla keelel põhinevad keelemängud, mis aitaksid sõnavara laiendada põnevamal viisil.

Eki.ee leht koos sõnaraamatutega on üsna mobiilivaenulik, kuid ajab vajadusel asja ära. Seletavale sõnaraamatule on lisatud ka väike mäng, kus näeb kõigepealt seletust, mille põhjal tuleb ära arvata, mis sõna on kirjeldatud. Idee on hea, aga nagu iga mäng, peaks seegi millegagi mängija tagasi kutsuma. Abiks võiks olla punktiskoor, kasvõi iseendaga võistlemiseks kui palju sõnu järjest ära arvatakse. Miks mitte mäng ka “päevasõna” vormis. Sõnu võiks saada tellida raskusastme järgi, salvestada isiklikku sõnaraamatusse ja jagada sõpradega. Just äpid toovad keele rahvani mänguliselt ja haaravalt.

