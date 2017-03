Interaktiivne kaart: jälgi lindude kevadrännet Eesti suunas

Kõikide saatjatega varustatud lindude kohta saab interaktiivsele kaardile kuvada ka ajaloolised rändeteed, nii on hea jälgida, kuidas linnu marsruut ja peatuspaigad aastate lõikes muutunud on. Enamike lindude kohta leiab kaardirakendusest ka lühikirjelduse ja valiku fotosid. Kuvatavate lindude liikumist võib jälgida ka animatsioonina.

Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi looduskaitsebioloogia spetsialisti Urmas Sellise sõnul uuendatakse kaardil andmeid kord päevas. Päris reaalajas info ei jõua kaardile seetõttu, et lindude seljas olevad saatjad koguvad teatud hulga asukohaandmeid ja siis saadavad need ära, samuti on seadmed mitmetelt tootjatelt ning erinevate standardite automaatne ühildamine ei olnud tehniliselt võimalik.

Vaata kaarti SIIT.