Mis muudab Eesti jahedamaks? Mets

Nii vahendas ERR-i teadusportaal Novaator ajakirjas Nature Climate Change ilmunud uuringut, mis näitas, et puud mõjutavad kliimat, reguleerides vee ja soojuse liikumist maapinna ning atmosfääri vahel.

Uuringu autorite hinnangul on metsade tähtsus maapinna jahutamisel pea kõigis planeedi piirkonnis seniarvatust suurem.

Nad leidsid, et metsad annavad sageli oma panuse igal aastal toimuvasse jahtumisse parasvöötme- ja troopilistel aladel ning hoiavad sooja maakera põhjapiirkonnis.

Lisaks tuvastasid uuringu autorid, et temperatuuri reguleerimise mehhanism (eriti vee ja soojuse viimine pinnalt atmosfääri) on varemarvatust olulisem tegur. Paljudel juhtudel oli see isegi olulisem kui päikseenergiaga seotud tegurid.

Loe põhjalikku lugu Novaatorist.