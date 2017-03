Tele2 võtab klienditeenindajaks tööle roboti

Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul vastab juturobot T2 beeta Facebookis kiiresti ja arusaadavalt ning paljudel juhtudel pole klienditeenindajat enam vaja.

«Juturoboti esimene versioon sündis Tele2 töötajate innovatsioonipäeval ehk häkatonil ning idee algatajad on robotit viimase kuu jooksul õhinapõhiselt edasi arendanud. Nüüd oleme jõudnud faasi, kus tahame saada ka klientidelt tagasisidet, kuidas oma agarat juturobotit edasi õpetada,» selgitas Aron.

Tema sõnul on enamik tehisintelligentsil põhinevad juturobotid praegu veel arengufaasis ja ka Tele2 mudel on beetaversioon, kuid paari aasta jooksul loodetakse, et sellest saab klienditeeninduse läbimurre.

«Kaugel pole aeg, kus klientidega suhtlevadki peamiselt nutikad ja humoorikad robotid, kelle kõrval võib tunduda praegu harjumuspärane teenindaja pigem vanamoodne,» lisas ta.

Roboti käest saab näiteks vastuseid arvete, iseteeninduse või teenuste hindadega seotud küsimustele ning kui juturobot ei suuda vastust leida, siis kutsub ta appi päris klienditeenindaja.

Ettevõtte T2 on aprilli keskpaigani testimisfaasis, mille jooksul kogub Tele2 inimestelt tagasisidet. «Peale testimise lõppu õpetame masinat pidevalt edasi järjest keerukamatele küsimustele vastama,» ütles Aron.