Postimees Großröhrsdorfis: üle pika aja avas üks Eesti ettevõte tehase Saksamaal

«Ma arvan, et see on tugev signaal selle kohta, et Eestil on potentsiaal olla konkurentsivõimeline mitte ainult IT-valdkonnas, vaid märksa laiemalt ning ka läbimurdeliste füüsiliste toodete arendamisel ja tootmisel,» ütles Skeletoni tegevjuht Oliver Ahlberg Großröhrsdorfi tehase avamise eel Postimehele.

Oma kiidusõnu ei hoidnud tagasi ka tehase avamisel osalneud ettevõtlusminister Urve Pao. «Skeleton Technologies on arenenud start-upist tööstusettevõtteks ning on ehe näide sellest, mis juhtub kui kokku satuvad hea idee konkurentsivõimeliseks tooteks ja ambitsioonikus – sel juhul ei ole raha ega talendid kunagi takistuseks,» ütles minister.

Skeletoni tehase avamine Saksamaal / Aivar Pau

Aga mida ja millal tehases täpsemalt tootma asutakse - selgub, et tootmisetappe on erinevaid ja esimesed proovipartiid juba väljagi andnud. Täna, pärast avamispidustuste lõppu, läheb tootmine reaalselt ja püsivalt lahti. Tõsi, tootmise järg-järguline optimeerimine ja kiiremaks saamine võtab veel mõned kuud, kuid juhid on rahul juba esimeste tulemustega.

«Großröhrsdorfis toodame süsinikelektroodi, mis läheb superkondensaatori sisse. Nii-öelda superkondensaatori südant, mis määrab tema omadused. Seejärel transporditakse elektrood Eestisse, kus toimub siis lõplik superkondensaatori kooste ehk see elektrood pannakse alumiiniumkorpusesse, keevitatakse terminalid ja tehakse kvaliteedikontroll,» selgitas Ahlberg.

Skeletoni tehase avamine Saksamaal / Aivar Pau

Täna saab Skeleton tõdeda, et lõpp-tootes ollakse juba minemas üle uue tehase toodangule ning suurem osa sellel aastal toodetavatest superkondensaatoritest põhineb juba Großröhrsdorfis toodetul. Selliste uuenduste tulemusel loodab Skeleton selle aasta käibe mitmekordset tõusu.

Mis plaanib palgatavasse tööjõusse, siis plaanib Skeleton Saksamaale 2019. aasta lõpuks luua üle 50 töökoha, mis peamiselt on seotud tootmise, tarneahela haldamisega ja müügiga.

Kui kondensaatorite klientidest rääkida, siis muidugi autotööstusettevõtted, kuid ka muu transpordisektor, rasketehnika, liftitootjad... . «Konfidentsiaalsuskohustuste tõttu ei ole meil võimalik küll klientidest rääkida, kuid võin ütelda, et juba tänaseks on Großröhrsdorfi tehast külastanud mitmed autotööstusettevõtted, kellele nähtu on muljetavaldav olnud,» ütles Ahlberg.

Skeletoni tehas Saksamaal / Aivar Pau

Saksamaa on Euroopas kõige suurem turg ning globaalsest superkondensaatorite turust moodustab ka märkimisväärse osa - hinnanguliselt kusagil 20 protsenti. Riigis leidub väga palju erinevaid potentsiaalseid kliente, kellega suhtlusel Skeletoni Euroopa taust ja päritolu on Ahlbergi sõnul tugev eelis.

Tehase investeering on kokku 6,2 miljonit eurot ning äramärkimist väärib Saksimaa arengupanga (Sächsichse Aufbaubank) 50-protsendine toetus - ehk 3,1 miljonit eurot kapitalikuludest kaeti liiduvabariigi abiga. Ja muidugi on ka hiljuti saadud Euroopa Investeerimispanga laenul oma osa tehase käivitamisel.

Miks ikkagi valiti tehase avamiseks just Saksimaa? «Saksimaa Liiduvabariik on paistnud silma väga tehnoloogiasõbraliku keskkonna poolest, kus on palju kõrgtehnoloogilist tootmist. Kutsutakse vahel ka Silicon Saxonyks seoses sellega, et Saksimaalt võib leida väga mitmeid semikonduktoritega tegelevaid ettevõteid, näiteks Globalfoundries,» selgitas Ahlberg.

«Oleme väga rahul Skeleton Technologies panusega Großröhrsdorfi linnale. Laienemise käigus luuakse mitmeid uusi töökohti suure potentsiaaliga tööstusharus,» ütles Saksimaa peaminister Stanislaw Tillich.