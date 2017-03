Video: Esimest korda maailmas suudab halvatud mees kätt liigutada vaid mõtte abil

See sai teoks tänu tema ajju paigaldatud elektrilistele plaatidele ja kätesse asetatud sensoritele, mille abil hakkavad käelihased ajusignaalide peale liikuma. Ajusignaalil kätt mõjutada aitab arvuti.

«Ma mõtlen, mida ma tahan teha ja siis süsteem annab selle käskluse kehale edasi,» ütles 53-aastane Bill Kochevar The Guardianile. Tema sõnul ta pikalt mõtlema ei pea, vaid süsteem saab kohe aru.

Tehnoloogia taga seisavad USA teadlased ja see on esimene kord, kui täielikult halvatud inimene saab üksnes mõttejõul end liigutada, varem on selleks vaja olnud mõnda liigutust, mis on kehasse veel füüsiliselt alles jäänud.

Seni toimub liikumisprotsess veel küllaltki aegalselt, ent kiiruse kallal hakkavadki teadlased edaspidi töötama. Samuti loodetakse peagi valmis teha juhtmeteta ning nähtamatud vahendid.

