Samsung esitles Balti jaamas oma nutitelefonide viimast sõna

Samsungi uute telefonide maailma esmaesitlus toimus New Yorgis, mida näidati videopildi vahendusel ka Balti jaamas.

Telefoni puhul torkas kohe silma selle uus disain. S8 on peaaegu üleni kaetud ekraaniga, mis kumerdub isegi külgedele, jättes mulje nagu koosnekski kogu seade ainult ekraanist.

Igasugused nurgad paistab telefon olevat sootuks maha jätnud ning nii on kõik pinnad ka üleüldiselt kumerad. Külgedele kaarduv ekraan, millele oli antud nimeks Infinity ekraan, lubab anda kasutajale rohkem ekraanipinda, lisamata telefonile samal ajal juurde laiust.

«Samsung Galaxy S8 toob nutitelefonide disaini ja teenustesse täiesti uue ajastu, luues seeläbi kasutajale uusi võimalusi maailma tunnetamiseks,» ütles Samsung Eesti mobiilidivisioni juht Antti Aasma. «Galaxy S8 on täiesti uus verstapost Samsungi nutitelefonide ajaloos ja võidab kindlasti kasutajate usalduse turvaliste nutiseadmete vastu.»

Ekraani ei olnud laiendatud aga ainult külgedele, vaid ka üles ja alla. Peaaegu kogu telefoni kattev ekraan ei jätnud enam ruumi home nupule ning nii muudeti see digitaalseks ja pandi ekraanile.

Küll aga pidi nimetatud nupu vajutamine tekitama päris nupuvajutuse tunde. Koos home nupuga tuli ära viia ka sõrmejäljelugeja, mis asub nüüd telefoni tagumises osas, kaamera kõrval. Telefoni taga- ja esiekraan pidid olema varustatud Corning Gorilla Glass 5 viimistlusega, mis muudab telefoni väga vastupidavaks.

Infinity ekraan hakkab saadaval olema 5,8- ja 6,2 tolliste mudelitena.

Telefonil on nüüd kolm erinevat klahvilukku: sõrmejälelugeja, silmaiirise skänner ja näotuvastustarkvara, mis pidi tootja enda sõnul muutma seadme kasutamise märkimisväärselt turvalisemaks, aga samas kiiremaks ja mugavamaks.

Enam ei olevat vaja tüütuid ja pikki paroole. Selleks, et kummutada kahtlusi näotuvastuse efektiivsuse suhtes, demonstreeriti seda ka otse laval ning veel nii, et tuvastatavale anti ühel hetkel prillid. Telefon sai korduvalt ja kiiresti aru, kas tegu on omanikuga või mitte.

Esitlusel kiideti ka 10 nanomeetrist protsessorit, mis pidi oma transistorite mahutavuse poolest olema võimsam kui midagi muud, mida Samsung kunagi telefonidele loonud on. Lisaks on telefonil gigabit-LTE ja gigabit Wi-Fi valmidus kuni 1Gbps ulatuses, mis muudab ka igasuguse andmevahetuse üpris kiireks.

Kaamera osas ei ole palju muudatusi tulnud. Nuitelefoni tagaküljel on 12-megapiksline f/1,7 ava ja Dual-Pixel tehnoloogiaga kaamera, mis oli ka S7 peal. Kaamerat on kiidetud oma võimekuse poolest teha häid pilte madalas valguses. Muudetud oli aga 8-megapikslist f/1,7 avaga esikaamerat, millel on nüüd autofookus.

S8 sisse on integreeritud ka uus kasutajaliides nimega Bixby ning sellel on isegi oma nupp, millega on võimalik liides sisse ja välja lülitada. Bixby ideeks on võimaldada hääl-, puudutus-, silmavaate- või trükkimiskäskluse abil erinevate teenuste ja rakenduste vahel navigeerida. Liidesel pidi olema kontekstuaalse teadlikkuse võimekus, mis pidi kohandama ennast kasutaja huvide, iseärasuste ja asukohaga, muutes selle nii väga personaliseeritud assistendiks.

Samsung ei jätnud rõhutamata oma püüdlusi muuta telefon universaalseks maksevahendiks. Bixby pildituvastamistehnoloogia abil pidavat olema võimalik netis šopata, otsida pilte ning saada informatsiooni lähedalasuvate paikade kohta. Bixby ökosüsteemi arendes pidi hakkama see toimima ühtse liidesena erinevate eadmete, rakenduste ja teenuste vahel.

Telefonil on olemas ka VR tugi, sisaldades Oculus toega varustatud Gear VR seadet koos kontrollseadmega. Galaxy S8 ühildub ka uue Gear 360 kaameraga ning võimaldab luua 4K 360-kraadiseid videoid ja 15-megapiksliseid fotosid. DeX lahendus võimaldab telefoni muuta arvutiekraaniks.

Galaxy S8 jõuab Euroopas poelettidele 28. aprillil. Eestisse jõuavad kahte tooni telefonid: kesköine must (Midnight Black) ja orhideeline hõbehall (Orchid Silver/Gray). Galaxy S8 mudeli soovituslik jaehind on 799 eurot ja Galaxy S8+ puhul 899 eurot.

Telefoni täpsemad näitajad leiab siit.

Samsung Galaxy S8 Plus eestvaates / Samsung

Samsung Galaxy S8 Plus tagantvaates / Samsung