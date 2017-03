Galerii: Huawei tutvustas glamuursel fotonäitusel oma uut kaameratelefoni

Telefoni tutvustamise raames korraldatud fotonäituse kõik teosed olid tehtud telefoni uue topeltkaameraga ning fotode autoriteks olid mitmed eesti tuntud näod, nende hulgas fotograaf Ardo Kaljuvee, lauljatar Getter Jaani ning BMX trikirattur Bert Ribul.

«Mulle meeldis juba P10 eelkäija Huawei P9, kuna seal olid olemas head võimalused uduse taustaga piltide tegemiseks. P10 pakub nüüd ka võimalust tuua see efekt üle inimestest tehtavatesse piltidesse. Tulemus on see, et kõik inimesed, kellele ma näitasin selle telefoniga tehtud pilte, on seni olnud täiesti vaimustuses,» ütles fotograaf Ardo Kaljuvee, kelle tehtud fotod olid näitusel välja pandud.

Piltide tegemiseks kasutasid kõik kolm autorit erinevaid võimalusi, mida pakuvad Leica Camera AG-ga koostöös välja töötatud Huawei P10 kolm kaamerat. Näiteks on võimalik teha pilte bokeh efektiga, kus fookuses on üks objekt ning kõik muu ees- ja tagaplaanil on udustatud. Samuti saab kasutada uudset portreerežiimi P10 mõlema peamise kaamerasilmaga, millest üks teeb värvilisi, teine must-valgeid pilte, ning lisaks saab teha makrofotograafia stiilis pilte.

«Võimalus teha koostööd kohalike fotograafide ja tuntud isikutega kohalikul turul on Huawei jaoks suur au ning meil on väga hea meel, et me oleme saanud selle fotonäituse nendega koos korraldada. See, mida Huawei P10 kaamera suudab teha, on üsna muljetavaldav ning me oleme pahviks löödud nendest tulemustest, mida on suutnud luua nii professionaalid kui ka fotoentusiastid. Ma usun, et Huawei P10 on ära teeninud hüüdnime #Perfect10,» ütles Huawei esindaja Rain Randver.

Uue telefoni põhiomaduste sekka kuuluvad Leica 2.0 topeltkaamera Huawei P10-l ning Leica 2.0 Pro Edition topeltkaamera Huawei P10 Plusil, millest mõlemal on 3D näotuvastus, dünaamiline valgustus, portreetäiustus ning bokeh efekti võimekus. Lisaks on kaameral uus hübriidsuum ning maailma esimene Leicia esikaamera, mis paistab olevat ektra mõeldud autoportreede tegemiseks.

«Huawei P10 pakub tippklassi võimekust universaalse kaameraga nii ees kui taga. Topeltkaamera süsteem võimaldab teha pilte, mida teised nutitelefonide kaamerad teha ei suuda ning seda koos Leicaga välja arendatud režiimidega,» kommenteeris Randver Postimehele.

Huawei P10 nutitelefonil on Kirin 960 protsessor, Huawei Ultra Memory, uus kasutajaliides EMUI 5.1 ning 3200 mAh aku (3750 mAh Huawei P10 Plus mudelil), mis toetab ka kiirlaadimist.

Huawei P10 eeltellimust on Eestis võimalik esitada juba alates 20. märtsist Telias, Elisas ning Tele2-s. Kõikide eeltellimusega soetatud telefonidega saavad kasutajad kaasa ka kinkekomplekti, millesse kuuluvad autos kasutatav kiirlaadija, akupank, telefonistatiiv ning mitmed muud lisaseadmed.

Huawei uusim lipulaeva telefon P10 on alates aprillist saadaval mobiilioperaatorite esindustes ning online nutitelefonide edasimüüjate veebipoodides soovitusliku hinnaga 599€.