Lugemisoskus on DNAs kirjas

Nii vahendas ERR-i teadusportaal Novaator Londoni King’s College’i teadlaste uuringut, kus 20 000 lapse DNA-d analüüsid näitasid, et DNA põhjal saab lapse lugemisoskust ära arvata viie protsendi ulatuses.

See arvamine ei ole siis kaugeltki täiesti täpne, aga autorite sõnul on lootust, et geenianalüüs võimaldab tulevikus avastada võimalikke lugemisraskusega lapsi juba enne kooli ja aidata neil neid raskusi ennetada.

Selzam ja kolleegid analüüsisid ligi 6000 inimese geene ja sobitasid tulemusi kokku andmetega nende inimeste lugemisoskuse kohta 7 – 14 aasta vanuses.

Sel viisil kokku saadav viieprotsendine ennustusvõime on tegelikult päris tugev, kui arvestada, et näiteks lapse sooline kuuluvus ennustab lugemisoskust vähem kui ühe protsendi ulatuses.

